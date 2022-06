Positivo il Mercato americano in attesa della FED

Dow Jones

(Teleborsa) -, in attesa di conoscere le(FOMC) della Federal Reserve al termine della due giorni di riunioni di politica monetaria. Fino a poco più di una settimana fa il mercato scontava una riunione poco interessante e la conferma di un rialzo dei tassi di interesse di 50 punti base, mentre dopo gli ultimi dati sull'inflazione"Dopo il sorprendente rialzo dei dati sull' indice dei prezzi al consumo di venerdì scorso , le obbligazioni hanno subito un sell off, soprattutto nella parte anteriore della curva dei rendimenti. Il Treasury a 2 anni ha registrato un movimento record del rendimento in un solo giorno - ha commentato Dave Chappell, fixed income senior portfolio manager di Columbia Threadneedle Investments - Sembra quindi che i dati sorprendentemente alti sui prezzi al consumo giustifichino un intervento e da lunedì sono iniziate le, ritenuto altamente probabile. Sebbene non sia stato fatto il nome di nessun funzionario della FED, il".Intanto, i dati diffusi oggi dall'US Census Bureau hanno mostrato che lenegli Stati Unitidello 0,3% a maggio. È interessante notare che gli acquisti di autoveicoli sono diminuiti a causa della carenza di unità e i prezzi record della benzina hanno allontanato la spesa da altri beni., che mostra sulun rialzo dello 0,69%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di cinque ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,14% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In rialzo il(+1,39%); con analoga direzione, sale l'(+1,1%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,38%),(+1,35%) e(+1,30%).Al top tra i(+4,40%),(+1,83%),(+1,81%) e(+1,77%).Tra idel Nasdaq 100,(+4,53%),(+3,85%),(+3,76%) e(+3,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,71%.Calo deciso per, che segna un -1,81%.Tentenna, che cede lo 0,80%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Empire State Index (atteso 3 punti; preced. -11,6 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,3%; preced. 0,8%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 7,8%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,4%).