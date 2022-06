Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni di consumo secondari

telecomunicazioni

informatica

energia

Boeing

Microsoft

Goldman Sachs

Nike

DOW

Chevron

Procter & Gamble

3M

Mercadolibre

Netflix

Atlassian

Constellation Energy

NetEase

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Dollar Tree

Charter Communications

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 30.669 punti, spezzando la serie negativa iniziata l'8 di questo mese; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,46%.Effervescente il(+2,49%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione dell'(+1,71%).(+3,02%),(+2,36%) e(+2,17%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -2,12%.Tra i(+9,45%),(+2,97%),(+2,92%) e(+2,65%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,96%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,96%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,99%.Tentenna, che cede lo 0,68%.(+9,13%),(+7,50%),(+7,14%) e(+6,91%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,23%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,20%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,95%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 229K unità)14:30: PhillyFed (atteso 5,3 punti; preced. 2,6 punti)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 6,4%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,3%).