Wall Street in calo su preoccupazioni per recessione

(Teleborsa) - Dopo il rally di ieri, in concomitanza con la decisione della FED di, i mercati statunitensi tornano a puntare decisamente al ribasso sulle crescenti preoccupazioni per l'aumento dell'inflazione e l'aumento dei costi di finanziamento, che aumentano i. "Chiaramente, l'aumento di 75 punti base è insolitamente ampio e non mi aspetto che mosse di queste dimensioni siano comuni", ha affermato il presidente della Federal Reserve Jerome Powell nella conferenza stampa che ha seguito la decisione della banca centrale statunitense."La FED ha tentato di dare un'impronta positiva alla crescita per sostenere le aspettative delle famiglie, concentrandosi su un mercato del lavoro ancora forte, ma le sue", ha commentato Sebastien Galy, Senior Macro Strategist di Nordea AM, aggiungendo che "è ancora tutto da vedere se la FED riuscirà a stabilizzare le aspettative di crescita e inflazione e ci vorranno settimane per capirlo".Sul fronte macroeconomico, l'negli Stati Uniti è scesa ai minimi da oltre un anno, evidenziando l'impatto dei problemi sulle catene di approvvigionamento e il calo delle vendite con l'aumento dei tassi ipotecari. Sono diminuite meno delle attese lenegli USA nell'ultima settimana.A New York, forte calo del(-2,15%), che ha toccato 30.008 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che retrocede a 3.698 punti, in netto calo del 2,43%. Pesante il(-2,74%); con analoga direzione, depresso l'(-2,42%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i(-3,21%),(-2,97%) e(-2,79%) sono tra i più venduti.Tutte le Blue Chip del Dow JonesI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -4,06%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,54 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,37%.Sensibili perdite per, in calo del 3,30%.Seduta all'insegna delLe peggiori performance si registrano su, che ottiene -7,12%.In apnea, che arretra del 6,81%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,87%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,47%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 232K unità)14:30: PhillyFed (atteso 5,5 punti; preced. 2,6 punti)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 6,4%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,3%).