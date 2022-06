Banco Santander, Hector Grisi nominato CEO

Banco Santander

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione delha annunciato che, attualmente amministratore delegato di Santander Messico e capo del Nord America, è stato, fatte salve le consuete approvazioni. Grisi riporterà direttamente al consiglio, in linea con le modifiche alla struttura manageriale del gruppo annunciate il 24 febbraio 2022, con la responsabilità di gestire tutte le regioni, i paesi e le attività globali del gruppo.Grisi, che è stato con la banca dal 2002 ed è stato nominato Chief Financial Officer nel 2004 e poi CEO nel gennaio 2015. Dopo la transizione, il Álvarez"Héctor sarà un eccezionale successore di José Antonio - ha commentato la- Vanta decenni di esperienza e una profonda comprensione dei nostri mercati e attività, e una comprovata capacità di guidare in modo collaborativo e creare valore sia per i clienti che per gli azionisti. Ile illustra perché riteniamo che sia la persona giusta per guidare la banca nella prossima fase della nostra trasformazione e crescita".Grisi è entrato a far parte di Santander nel 2015 come CEO di Santander Messico. Da allora, ha completato una, ottenendo un ritorno sul patrimonio netto tangibile rettificato del 31% al 31 marzo 2022, aumentando il numero di clienti attivi di quasi il 50% fino a sfiorare i 10 milioni. Nel 2019 è stato nominato capo della regione del Nord America. Nel 2021, gli, generando 2,7 miliardi di dollari rispetto ai 648 milioni di dollari del 2018, fornendo il contributo maggiore al profitto di qualsiasi mercato del gruppo.Prima di entrare a far parte di Santander, Grisi ha trascorsoin, dove ha ricoperto una, tra cui responsabile di Investment Banking per Messico, America Centrale e Caraibi, poi Presidente e CEO di Credit Suisse Mexico. Ha studiato in Messico e Canada e si è laureato in finanza all'Università Iberoamericana.