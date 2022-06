Wall Street verso settimana in pesante rosso con trading volatile

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

telecomunicazioni

informatica

energia

Walgreens Boots Alliance

Coca Cola

Microsoft

Cisco Systems

Chevron

Visa

Nike

Goldman Sachs

JD.com

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Seagen

Baidu

Adobe Systems

Match

Dollar Tree

CSX

(Teleborsa) -, dopo il. Gli investitori si trovano a valutate i numerosi segnali arrivati questa settimana dalle banche centrali di tutto il mondo e gli effetti delle scelte delle autorità di politica monetaria sulla crescita e sull'inflazione. Il mercato potrebbe mostrare oggi una certa volatilità a causa del, ovvero la scadenza simultanea dei Futures su indici azionari, i Futures su singole azioni, le opzioni su indici azionari e le opzioni su azioni.Il presidente della Federal Reserve, ha detto oggi di essere "fortemente concentrato sul ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo del 2%".Sul fronte macroeconomico, deludono le attese degli analisti sia lache manifatturiera negli Stati Uniti nel mese di maggio 2022.Ilsale dello 0,25% a 30.001 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.685 punti. Buona la prestazione del(+0,93%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,49%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,08%),(+0,90%) e(+0,63%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,61%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,39%),(+1,32%),(+1,21%) e(+1,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,70%.Calo deciso per, che segna un -1,08%.Tentenna, che cede lo 0,84%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,67%.Tra i(+5,95%),(+4,72%),(+4,67%) e(+3,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,42%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,75%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,19%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,72%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,4%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 6,4%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,3%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 229K unità).