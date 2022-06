Indel B, nel 2022 ricavi attesi superiori a 200 milioni

Indel B

(Teleborsa) - Alla luce risultati ottenuti nel primo trimestre del 2022,è ottimista sulle prospettive dell'intero anno in termini di ricavi.Lo fa sapere, con una nota, la società a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per il mobile e mobile living per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational vehicles)., la stima dei ricavi consolidati attesi per l’esercizio in corso sarà superiore a 200 milioni di euro".