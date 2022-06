Iren, neo-presidente Dal Fabbro: ruolo sempre più strategico per sviluppo territori

Iren

(Teleborsa) - "Entrare a far parte del gruppo Iren è per me. Iren riveste e rivestirà undei suoi territori, per la tutela dell'ambiente e per la valorizzazione e l'uso sostenibile di risorse preziose come acqua ed energia". Lo ha affermatodidall'assemblea dei soci che ha oggi eletto il nuovo consiglio di amministrazione della multiservizi quotata su Euronext Milan."Partendo dal legame che Iren ha con i propri territori di riferimento e dal valore unico che questa relazione genera, metterò a servizio dell'azienda le mie esperienze pregresse per contribuire a", ha spiegato Dal Fabbro.Nato a Milano l'8 febbraio 1966, ha unainternazionale nel settore industriale, finanziario e dell'energia e della sostenibilità. È stato presidente di, presidente esecutivo di Renovit, amministratore delegato di Enel Energia e E.On Italia, consigliere di amministrazione di"Il mio primo impegno sarà quello di, competenze e storie delle persone che ne fanno parte: un capitale umano inestimabile e ricco di diversità - ha spiegato il manager - I fattori abilitanti per realizzare la visione tracciata per i prossimi anni saranno il lavoro di squadra, non solo tra le persone che lavorano per noi e con noi ma anche con i territori di riferimento, lo sviluppo delle competenze e delle sinergie, l'innovazione e la collaborazione con le Istituzioni per iniziative sistemiche come il PNRR. L'obiettivo finale è".