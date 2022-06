OPA Rosss, nuova proroga del periodo di adesione

Rosss

(Teleborsa) -al periodo di adesione all'offerta pubblica di acquistodi PJ Ability su, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali. La durata del periodo di adesione è stata prorogata sino alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno, ossia per ulteriori 17 giorni di borsa aperta. Tale termine era inizialmente stabilito per il 15 giugno 2022, prorogato sino al 22 giugno 2022.Al 21 giugno, sono state apportate all'offerta complessivamente 1.081.058 azioni (pari a circa il). L'offerta, finalizzata al, è stata annunciata a inizio maggio da PJ Ability, che fa capo alla famiglia Bettini (azionista di maggioranza).