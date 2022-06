Recordati ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Recordati

(Teleborsa) -, in attuazione della delibera assembleare del 29 Aprile 2022, ha comunicato di aver conferito mandato a UBS Europe SE per dareil 20 giugno 2022, in piena indipendenza, nel rispetto della normativa applicabile e del dettato della delibera assembleare alper conto della Società.Il Programma è volto all’acquisto di azioni Recordati da destinare al servizio dei piani di stock options rivolti al management del Gruppo già adottati dalla Società e dei piani di stock options o dei piani di incentivazione basati comunque su azioni, che dovessero essere approvati in futuro.Il Programma potrà avere ad oggetto l'acquisto di un undipari a, del valore nominale unitario di 0,125 euro e durerà fino al 14 aprile 2023. La scadenza dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022 è fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.Recordati ha segnalato che, al 17 giugno 2022, deteneva 3.431.802 azioni proprie, pari all’1,6410% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,55%.