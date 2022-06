Sesa acquisisce maggioranza Eurolab e amplia coverage Italia centrale

Sesa

(Teleborsa) - Sesa, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, continua ad alimentare il proprio percorso attraverso M&A industriali bolt-on. Attraverso la controllata da Var Group, ha sottoscritto un accordo di partnership societaria ed industriale per, rafforzando le proprie competenze nelEurolab con sede a Fermo, partner storico dell'ecosistema IBM, ha un organico di circa 20 risorse umane, specializzate nella progettazione ed offerta di servizi a valore e di soluzioni di monitoraggio e controllo dei sistemi e delle reti e realizzazione di infrastrutture IT complesse, cone coverage del mercato SME in Italia centrale."Realizziamo la, continuando ad alimentare la nostra crescita attraverso partnership industriali bolt-on, supportando l'economia italiana in una fase cruciale dell'evoluzione digitale di imprese e organizzazioni, con obiettivi di sviluppo delle competenze del nostro capitale umano e di generazione di valore sostenibile a lungo termine, ha dichiaratodi Sesa.Il fondatore e managing partnercontinuerà ad operare con ruoli apicali nella società, che verrà progressivamente integrata nell'organizzazione di Var Group. La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, condel capitale della società.