Vendite sui mercati europei con ribasso petrolio. Timori per recessione

Citigroup

Crédit Agricole

Amundi

Saipem

Fincantieri

Il Sole 24 Ore

Leonardo

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Fineco

Saipem

Italgas

A2A

Tenaris

B.F

Fincantieri

Danieli

Sanlorenzo

Mutuionline

Bff Bank

(Teleborsa) -, in una seduta contraddistinta da. Sull'andamento dell'azionario europeo pesa il, con le preoccupazioni di un rallentamento economico negli Stati Uniti, il più grande consumatore di greggio al mondo. Incidono anche gli sforzi della Casa Bianca per far scendere i prezzi dei carburanti, a fronte degli utili record registrati dalle compagnie petrolifere, con l'amministrazione USA che sta studiando unaInoltre, la, secondo. "L'esperienza della storia indica che la disinflazione spesso comporta costi significativi per la crescita e vediamo che la probabilità aggregata di recessione ora si avvicina al 50% - hanno scritto gli economisti - Le banche centrali possono ancora progettare atterraggi morbidi - o "softish" - ma ciò richiederà la diminuzione degli shock dell'offerta per diminuire e una domanda che rimanda resiliente".Sul fronte macroeconomico,, che nel mese di maggio 2022 ha registrato una crescita del 9,1% su base annua.Per quanto riguarda gli annunci societari,ha presentato il proprio, che mira ad un obiettivo di forte redditività, con un utile netto di pertinenza del gruppo superiore a 6 miliardi di euro entro il 2025. Per quanto riguarda sono previste oltre 1.200 assunzioni attraverso un piano di ricambio generazionale.punta al 5% di cnetto nel periodo 2022-2025 e a continuare con le operazioni di M&A., dopo che consiglio di amministrazione della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture ha deliberato diin via inscindibile per un importo di 2 miliardi di euro e ha approvato i termini e le condizioni finali dello stesso.Positiva, dopo cheha scritto che, in merito ae Fincantieri, il. "L'idea che spunta - e non solo nelle due aziende, ma anche nel mercato finanziario - è la possibile ricerca di aggregazioni verticali, dove le sinergie sarebbero forti e immediatamente attivabili", viene spiegato.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,052. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,46%. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 104,8 dollari per barile, in forte calo del 5,27%.Invariato lo, che si posiziona a +194 punti base, con il rendimento delche si attesta al 3,58%.lettera su, che registra un importante calo dell'1,84%, vendite su, che registra un ribasso dell'1,09%, e scende, con un ribasso dell'1,51%.Giornata nera per la, che affonda con una discesa dell'1,92%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 23.678 punti. Pessimo il(-1,7%); sulla stessa tendenza, in forte calo il(-1,87%)., che mette a segno un +0,94%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,42%.Crolla, con una flessione del 4,31%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 4,28%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,25%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,12%) e(+0,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,76%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,73%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,65%.In perdita, che scende del 3,03%.Tra ledi maggior peso:08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 14,7%; preced. 14,7%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 2,5%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 9,1%; preced. 9%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,5%; preced. 2,2%)16:00: Fiducia consumatori (atteso -20,5 punti; preced. -21,1 punti).