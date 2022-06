Wall Street passa in positivo con Powell

Dow Jones

Nike

(Teleborsa) - Gira in territorio positivo la borsa di Wall Street dopo che, il, prima di parlare al Senato, ha sottolineato che la Banca centrale è "totalmente concentrata" sul far tornare l'inflazione all'obiettivo del 2% . In un rapporto al Congresso, la Fed ha poi promesso un impegno "incondizionato" per ripristinare la stabilità dei prezzi, necessaria per".Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.783 punti. Sale il(+0,98%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,61%).(+1,50%),(+1,36%) e(+1,18%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,06%) e(-1,12%).Al top tra i(+2,42%),(+1,83%),(+1,66%) e(+1,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,97%.In apnea, che arretra del 3,01%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,39%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,08%.