Casta Diva Group acquista azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato che sono state, dal 20 al 24 giugno 2022, complessive, pari all’1,15% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 0,67 euro per uncomplessivo diTali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea dei Soci del 16 maggio 2022.Al 24 giugno, la Società detiene direttamente 446.965 azioni proprie, pari al 2,28% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, composto ribasso per, in flessione dell'1,07% sui valori precedenti.