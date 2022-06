Unieuro, CdA conferma Giancarlo Nicosanti Monterastelli come AD

Unieuro

(Teleborsa) - Il neoeletto consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha. Tutti i restanti amministratori risultano consiglieri non esecutivi, ad eccezione di Maria Bruna Olivieri in virtù della carica di direttore generale dalla stessa ricoperta.Il CdA ha accertato la sussistenza in capo ai consiglieri Stefano Meloni, Paola Elisabetta Galbiati, Alessandra Stabilini, Pietro Caliceti, Laura Cavatorta, Alessandra Bucci e Daniele Pelli dei requisiti diAd integrazione di quanto comunicato in occasione della nomina, Unieuro precisa che Giancarlo Nicosanti Monterastellidirettamente e indirettamente tramite GNM Investimenti S.r.l. complessivamente 296.977 azioni, mentre Stefano Meloni detiene, per il tramite di Melpart S.r.l., 75.000 azioni.