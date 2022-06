UE colloca bond 2026 a tasso medio 1,55%

(Teleborsa) - La, per conto dell'Unione Europea, ha portato a termine nella giornata odierna un'asta di. L'istituzione ha collocato un bond con scadenza 6 luglio 2026 e regolamento 29 giugno 2022. IlPer, la Commissione UE ha emesso in passato obbligazioni con scadenze da 3 a 30 anni. Le obbligazioni con scadenze di riferimento (3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 anni) rimarranno lo strumento principale per l'attuazione del suo piano di finanziamento.