Positiva Piazza Affari, bene le banche

(Teleborsa) -. A migliorare il sentiment degli investitori ci sono le decisioni delle autorità cinesi di allentare le misure di quarantena per gli arrivi in. Il paese, a seconda della gravità dei contagi, richiedeva fino a 21 giorni di quarantena in hotel dedicati. La presidente della BCE ha detto che "non c'è compromesso" tra il lancio del nuovoe l'adozione della necessaria posizione politica per stabilizzare l'inflazione.L'Istat ha stimato che il, al netto dei fattori stagionali, sia aumentato ad aprile del 2,7%, toccando il livello più elevato dall'inizio della serie storica, nel gennaio 2000. Si è deteriorata ancora lanel mese di giugno 2022, mentre la la ha toccato il valore più basso mai misurato da quando è iniziata la raccolta dei dati per l'intera Germania nel 1991. ha comunicato chesu su Euronext Milan con una capitalizzazione all'inizio delle negoziazioni pari a 2.723 milioni di euro. L'AD Paolo Dellachà ha detto che la società non ha "paura delle attuali turbolenze del mercato". Il collocamento si è chiuso al limite inferiore della forchetta comunicata in precedenza, in un momento molto complicato per le IPO a Piazza Affari.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,058. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,61%, a 111,3 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +192 punti base, con un calo di 5 punti base,mentre ilsi attesta al 3,56%.avanza dello 0,95%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,33%, e denaro su, che registra un rialzo dell'1,34%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 22.225 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 24.295 punti.Sale il(+0,9%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,6%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 4,00%.Su di giri(+2,61%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,45%.Effervescente, con un progresso del 2,30%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,93%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,33%),(+3,20%),(+2,93%) e(+2,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,35%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,19%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,38%.Tra lepiù importanti:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 84 punti; preced. 85 punti)10:00: Fatturato industria, mensile (preced. 2,5%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 21%; preced. 21,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,5%).