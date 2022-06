Revo, Fabio De Ferrari nominato Chief Operating Officer

Revo

(Teleborsa) -, SPAC promossa da Alberto Minali e Claudio Costamagna e che a fine 2021 ha perfezionato l'acquisizione di Elba Assicurazioni, ha annunciato la, con effetto dal prossimo 1° luglio. Il manager, già tra i promotori della SPAC lanciata a maggio 2021, assume ora un ruolo operativo apicale nella gestione aziendale del gruppo. A De Ferrari faranno capo tutte ledel gruppo REVO e delle sue controllate.De Ferrari, 57 anni, possiede unasviluppata a livello internazionale in importanti gruppi multinazionali, dove ha rivestito posizioni di vertice. Proviene infatti dal gruppo, dove dal 2018 al 2021 ha ricoperto il ruolo di COO di Allianz Germania e in precedenza, dal 2013 al 2018, è stato COO di Allianz Global Assistance prima, e di Allianz Partners poi, in entrambi i casi con responsabilità worldwide."Con grande soddisfazione do il benvenuto a Fabio nel nostro team manageriale, una scelta significativa da parte di chi ha creduto subito nel progetto innovativo di REVO divenendone promotore e che ora darà il suo contributo anche come manager - ha commentato Alberto Minali, CEO di REVO - La sua vasta esperienza e la sua approfondita conoscenza del mondo assicurativo, dell'information technology e delle operations, acquisita lavorando per i più importanti player a livello mondiale, saranno indirizzate ad".