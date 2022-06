Wall Street positiva, bene settore viaggi e banche

Wynn Resorts

Docusign

(Teleborsa) - Partenza col piede giusto per la borsa di Wall Street dopo la chiusura negativa, la vigilia. L'ottimismo degli investitori è sostenuto dall'per il Covid-19, che spingono in particolare i titoli legati al settore viaggi: come, ma ancheL'attenzione degli addetti ai lavori è rivolta, poi, alle banche americane, in particolare agli istituti che hanno deciso di alzare i dividendi dopo aver superato gli stress test della Federal Reserve:Tra gli indici statunitensi, mostra un guadagno dell'1,17% sul; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,08% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.942 punti. Sale il(+0,95%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+0,98%).(+2,34%),(+1,71%) e(+1,46%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+4,12%),(+2,90%),(+2,61%) e(+2,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,52%.Al top tra i, si posizionano(+3,26%),(+3,22%),(+2,81%) e(+2,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,64%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 2,1%; preced. 2,3%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 21%; preced. 21,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 100,4 punti; preced. 106,4 punti)14:30: PIL, trimestrale (atteso -1,5%; preced. 6,9%).