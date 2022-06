Milano in territorio negativo assieme agli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, di riflesso ad un clima pessimista sui mercati mondiali. Si guarda alle banche centrali ed alla preoccupante crescita dell'inflazione.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,051. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.815,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,53%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +187 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,50%.scende, con un ribasso dell'1,61%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,16%.A Piazza Affari, ilè in calo (-1,22%) e si attesta su 21.832 punti; sulla stessa linea, ilperde l'1,22%, continuando la seduta a 23.870 punti.Variazioni negative per il(-1,32%); con analoga direzione, in ribasso il(-1,48%).Tra idi Milano si nota(+7,44%), che tira il fiato dopo le consistenti perdite incassate negli ultijmi giorni dopo l'avvio dell'aumento di capitale. La Corte d'Appello algerina ha fra l'altor condannato la società al pagamento di una multa pe run progetto a GNL, confermando la sentenza di primo grado.Fra le banche spicca(+1,22%).La peggiore performance oggi è quella di, che cede il 2,85%.Crolla, con una flessione del 2,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,67%.scende del 2,51%.Tra i(+2,95%), che oggi ha presentato il Piano 2022-2025.In denaro anche(+2,10%),(+1,72%) e(+0,98%).Le più forti vendite si registrano su, che prosegue le contrattazioni a -10,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,62%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,52%.In perdita, che scende del 3,22%.