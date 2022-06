Pioggia di vendite a Tokyo. Asia sconta ritorno timori per congiuntura

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata difficile per i mercati asiatici, che tornano a scontare le ansie relative ad una recessione, alla crescita dell'inflazione ed alle politiche delle banche centrali. Ieri, le borse dell'Estremo Oriente avevano festeggiato il ritiro di alcune restrizioni Covid per l'ingresso in Cina.Scambi in ribasso per la Borsa di, che accusa una flessione dello 0,97% sul, mentre l'indice Topix ha ceduto lo 0,93%, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea(-1,53%).In rosso anche le borse cinesi: giornata negativa per, in calo dell'1,61%, assieme a Shanghai, che perde l'1,06%. DStessa performance per Taiwan (-1,12%).Fra i mercati che chiuderanno più tardi gli scambi, pessimo il mercato di(-1,84%), mentre fanno poco meglio Bangkok (-0,69%) e Jakarta (-0,68%). In positivo viaggiano Kuala Lumpur (+0,06%) e Singapore (+0,38%).Poco sotto la parità(-0,49%); sulla stessa linea, negativo(-0,81%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,19%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,21%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,23%, mentre il rendimento per ilè pari 2,84%.