De Nora, debutto amaro in giornata difficile per mercati

Industrie De Nora

(Teleborsa) -su Euronext Milan per, multinazionale italiana specializzata nell'elettrochimica e attiva nella filiera della produzione industriale dell'idrogeno verde. Dopo aver aperto a quota 13,40 euro per azione, il titolo ha perso terreno e scambia poco sopra quota 13 euro per azione a metà seduta,di 13,50 euro. Il prezzi di IPO è stato fissato al limite inferiore della forchetta comunicata in precedenza (tra un minimo di 13,50 euro e un massimo di 16,50 euro per azione). La giornata odierna è comunque contraddistinta da, con il FTSE MIB che è uno dei peggiori indici del Vecchio Continente.Al di là della performance odierna, lo sbarco a Piazza Affari di De Nora rappresenta la, che ha fortemente rallentato il flusso di nuove quotazioni e costretto molte aziende a ridimensionare i propri obiettivi di raccolta.Per la famiglia De Nora si tratta delmilanese. "All'inizio del secolo eravamo sul punto di quotare la nostra unità di celle a combustibile Nuvera negli Stati Uniti, ma la bolla delle dot-com e le conseguenze finanziarie dell'11 settembre hanno bloccato il tentativo - ha detto a Reuters il- Nel 2016 avevamo pianificato una IPO per il gruppo, ma poi l'esito a sorpresa del referendum sulla Brexit ha sconvolto i mercati...questa volta è scoppiata una guerra".