Farmacosmo, accordo con YouHealthy per entrare nella telemedicina

Farmacosmo

(Teleborsa) -, società quotata da marzo 2022 su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha siglato un, portale della società Optima Italia, per l'offerta del servizio di telemedicina sul sito di e-commerce specializzato www.farmacosmo.it. La telemedicina, e più in generale l'offerta di servizi sul sito, rappresenta uno degli obiettivi strategici di Farmacosmo, annunciati già in fase di IPO.L'accordo si inserisce nel piano per ampliare i servizi digitali edi beni e servizi, consentendo ai clienti e ai loro familiari di beneficiare di un'esperienza basata su approccio diretto e personalizzato. Inoltre, consente dinel proprio modello di business grazie all’inserimento di una componente commissionale."Siamo soddisfatti di aver sottoscritto questa partnership, che ci permette di offrire ai nostri clienti, in esclusiva di canale, un servizio di telemedicina attivo in qualunque orario e giorno, per essere, sempre di più, un riferimento globale per tutto ciò che riguarda la cura di sé", ha commentato l'"Guidati dall'obiettivo di garantire un servizio altamente specializzato e sicuro, lavoriamo costantemente per, dalle descrizioni esaustive dei prodotti ai farmacisti disponibili a rispondere a ogni quesito, dalla navigazione ai pagamenti protetti da protocolli di sicurezza digitale, per arrivare al customer care che offre assistenza anche nel post vendita", ha aggiunto.