In rosso la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione negativa pere per le altre principali borse asiatiche, dopo a chiusura mista degli indici azionari americani ed il tonfo della produzione industriale in Giappone.L'indice giapponeselascia sul parterre l'1,37%, mentre, al contrario, giornata brillante per, che avanza dell'1,67%.Poco sopra la parità(+0,27%); in ribasso(-1,1%).Senza direzione(+0,07%); in rosso(-1,01%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato 0%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 0,23%, mentre il rendimento delè pari 2,82%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. -1,5%)00:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 13 punti; preced. 14 punti)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 52,7 punti; preced. 53,3 punti).