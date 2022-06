Walgreens Boots, crollo dell'utile su accordo oppioidi in Florida

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, ha registratoin diminuzione del 4,2% a 32,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 31 maggio 2022), in calo del 2,8% a valuta costante. L'è diminuito del 30% a 0,96 dollari, rispetto alla forte crescita del 93,6% nel trimestre di un anno fa, che rifletteva il picco dei volumi di vaccini Covid-19. Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 0,92 dollari su ricavi per 32,06 miliardi di dollari.L'è diminuito del 73,8% a 289 milioni di dollari, rispetto a 1,1 miliardi di dollari nel trimestre di un anno fa. Il calo riflette l', una diminuzione dei risultati operativi delle farmacie statunitensi (in quanto hanno superato il picco delle vaccinazioni Covid-19 dell'anno precedente) e gli investimenti per la crescita di Walgreens Health.A inizio maggio Walgreens Boots Alliance aveva detto di aver raggiunto uncon lo Stato della Florida per risolvere le accuse che la catena di farmacie ha esacerbato un'epidemia di oppioidi nello stato.