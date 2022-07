Wall Street in stand-by dopo primo semestre negativo

Kohl's

(Teleborsa) - Iliniziaper i principali indici. La preoccupazione numero uno rimane sempre che le decisione aggressive delle banche centrali per riportare sotto controllo l'inflazione galoppante finiscano per provocare una recessione. "Affinché i mercati si stabilizzino e il sentiment si rafforzi, gli investitori dovranno riscontrare l'evidenza di un ritorno dell’inflazione verso gli obiettivi delle banche centrali, in modo tale che queste ultime possano moderare la loro narrativa", ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay.Gli investitori si trovano a valutare diversi: il Purchasing Managers Indexdel mese di giugno, l'dello stesso mese e gli investimenti utilizzati per finanziare nuovi progetti edili residenziali (privati e pubblici) nel mese di maggio.Sul fronte degli annunci societari,(catena statunitense di grandi magazzini) ha comunicato ilconper essere acquisita da quest'ultima,(multinazionale americana dei semiconduttori) ha diffuso una guidance deludente sul raffreddamento del mercato dei chip, mentre(produttori cinesi di veicoli elettrici) hanno comunicato vendite in aumento a giugno., con ilche sta mettendo a segno un +0,27%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.795 punti. Sullail(-0,15%); leggermente positivo l'(+0,21%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,11%),(+0,87%) e(+0,85%).Tra i(+1,43%),(+1,35%),(+0,88%) e(+0,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,95%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,78%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+3,53%),(+2,82%),(+2,17%) e(+2,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,98%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,08%.Scende, con un ribasso del 3,67%.Crolla, con una flessione del 3,64%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (preced. 57 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 54,9 punti; preced. 56,1 punti).