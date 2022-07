Borse europee positive. Ripresa industria tedesca aiuta sentiment

Solid World Group

(Teleborsa) - Il. Giornata rialzista anche per Piazza Affari. Sul fronte macroeconomico, glitedeschi sono aumentati a maggio (battendo le aspettative e invertendo la tendenza dopo tre mesi consecutivi in calo), mentre sono arrivati segnali contrastanti dallain Spagna nel mese di maggio.Sale la borsa di Londra, nonostante le. Ieri si sono dimessi il ministro dell’Economia e delle Finanze del Regno Unito, Rishi Sunak, e il ministro della Salute, Sajid Javid, mentre stamattina sono arrivate le dimissioni di altri ministri di minore importanza. L'accusa rivolta al primo ministro è quella di non agire nell'interesse nazionale e di non mostrare integrità nella gestione di questioni spinose.per, il principalenel settore dell'innovazione digitale 3D rivolta specificatamente alle imprese che hanno intrapreso, o intendono intraprendere, ilin ottica Industria 4.0 con la finalità di rendere tali processi più veloci ed efficienti.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. L'è sostanzialmente stabile su 1.766 dollari l'oncia. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+1,67%), che raggiunge 101,2 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +202 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento delpari al 3,19%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,13%, buona performance per, che cresce dell'1,31%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,13%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,54% a 20.817 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 22.806 punti. In moderato rialzo il(+0,67%); sulla stessa linea, in denaro il(+0,95%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 3,67%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,80%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,67%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,65%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,00%.Crolla, con una flessione del 2,10%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,09%.scende dell'1,15%.del(+3,79%),(+2,53%),(+2,32%) e(+2,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,25%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,09%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,70%.Calo deciso per, che segna un -1,77%.Tra lepiù importanti:08:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,6%; preced. -1,8%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,3%)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,4%; preced. 3,9%)15:45: PMI composito (preced. 53,6 punti)15:45: PMI servizi (preced. 53,4 punti).