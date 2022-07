Wall Street cauta. Occhi sulla Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni di consumo per l'ufficio

Merck

Wal-Mart

Cisco Systems

Nike

JP Morgan

Lucid

Constellation Energy

Old Dominion Freight Line

Exelon

JD.com

Baidu

NetEase

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

(Teleborsa) - Partenza all'insegna del rimbalzo dopo il calo della vigilia per la borsa di Wall Street con iche continuano a tenere banco. Gli investitori, intanto, guardano aiche arriveranno a fine giornata, nella quale il costo del denaro è stato aumentato di 75 punti base.di uguale dimensione.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 31.007 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 3.841 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,16%); sulla stessa linea, sulla parità l'(+0,1%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,81%) e(+0,57%).Al top tra i(+1,36%),(+0,97%),(+0,81%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,55%.Tra i(+4,12%),(+2,52%),(+1,50%) e(+1,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,85%.In apnea, che arretra del 3,40%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,13%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,08%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI composito (preced. 53,6 punti)15:45: PMI servizi (preced. 53,4 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 54,3 punti; preced. 55,9 punti)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 20,71K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 200K unità; preced. 128K unità).