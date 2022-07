Gas, Mite stoccaggi regolari, taglio forniture "marginale"

(Teleborsa) -in collaborazione con gli operatori e hanno raggiunto il 64% della capacità programmata". Lo precisa in una nota il ministero della Transizione ecologica. "La riduzione di circa il 30% sulle forniture di gas annunciate oggi da Gazprom totale che viene ampiamente compensata dalle altre forniture che il governo si è assicurato con il piano di diversificazione portato avanti negli ultimi mesi".Nella sua nota il Mite precisa che "ildalle forniture russe prosegue secondo quanto già annunciato, grazie agli accordi stipulati dal Governo e dagli operatori con altri paesi nei mesi scorsi, che prevedono di sostituire i circaannualmente importati dalla Russia con circa 25 miliardi importati da altri Paesi".Secondo il dicastero guidato da Roberto Cingolani "la riduzione di 5 miliardi di metri cubi all'annodelle installazioni di sorgenti rinnovabili e dalle misure di efficientamento e risparmio energetico già previste dalla strategia di riduzione del. La sostituzione dei circa 30 miliardi di metri cubi importati annualmente dalla Russia, viene ricordato, "avverrà in maniera progressiva già a partire da quest'anno con un iniziale apporto di circa 6 miliardi di metri cubi da altri Paesi, che aumenteranno a circaper stabilizzarsi a circa 25 miliardi di metri cubi nel 2024. Circa la meta' delle nuove forniture sarà immessa nei gasdotti, mentre l'altra meta sarà fornita in forma di gas liquido, che andrà subito rigassificato". Per questo il piano del Governo "prevede di massimizzare l'utilizzo dei rigassificatori esistenti e di installarne due galleggianti entro il primo trimestre del 2023 e il primo trimestre del 2024 seguendo la crescita progressiva delle nuove forniture. La puntualità di queste installazioni sarà fondamentale per garantire la sicurezza energetica nazionale. Ferma restando la situazione di incertezza internazionale, ilIl Mite precisa anche che il Governo italiano sul gassenza alcun bisogno di misure emergenziali e di un passaggio allo stato di allerta". "Non è prevista l'attuazione di piani di emergenza energetica con misure di risparmio straordinarie, come erroneamente riportato, sottolinea il ministero guidato da Cingolani.