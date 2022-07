Canoo, maxi ordine di veicoli elettrici da Walmart per consegne ultimo miglio

Walmart

Canoo

(Teleborsa) -, la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata, ha firmato un accordo con, startup americana di mobilità avanzata ad alta tecnologia, per, a cominciare dal Lifestyle Delivery Vehicle (LDV), con la possibilità di acquistare fino a 10.000 unità. I veicoli verranno utilizzati per, il che contribuirà anche all'obiettivo di Walmart di raggiungere emissioni zero entro il 2040.Walmart sarà ilper le consegna di Canoo, che dovrebbe iniziare lenel 2023. La startup automobilistica americana prevede di iniziare ladei Lifestyle Delivery Vehicles a partire dal quarto trimestre del 2022.LDV è un veicolo elettrico commerciale, il tratto solitamente meno efficiente della maggior parte delle catene di approvvigionamento. LDV è progettato per consegne stop-and-go ad alta frequenza, comprese le consegne di generi alimentari e cibo/pasti. Il suo interno personalizzato è progettato per la consegna di piccoli pacchi, a costi competitivi per fermata.