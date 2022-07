Gonella (WINDTRE): "al via nuovo piano 'Empowering the Future', continuiamo a investire su formazione"

(Teleborsa) -lancia la nuova edizione del programma di formazione '', ancorato al Fondo Nuove Competenze."Si tratta di una ulteriore conferma dell'impegno nel preparare tutte le persone di WINDTRE ai cambiamenti del mondo del lavoro" - rileva- "in linea con l'obiettivo '100% Future Ready People' del nostro piano di sostenibilità".L'iniziativa conta, per un totale di, ed è suddivisa in, in cui le componenti trasversali si combinano ad altre di natura verticale."Intanto, prosegue D Factor - afferma Gonella - ilal fine di accrescere le competenze digitali di tutte le nostre persone, a cui si affianca 'Be Hybrid', per apprendere a collaborare efficacemente nell'ambito del nostro modello di lavoro smart 'Human Working'. Ci saranno poi – aggiunge– corsi sui temi che consideriamo fondamentali per l'organizzazione, come 5G, rete fissa e cybersecurity".A completare il progetto, anche attività specifiche indirizzate, rispettivamente, alle. "Investire sull'apprendimento continuo, sottolinea il manager, è essenziale per consentire l'employability nel tempo delle persone. In questa direzione, la cooperazione tra pubblico e privato riveste un ruolo fondamentale. La formazione finanziata è uno strumento importante - conclude Sergio Gonella - siamo soddisfatti che il nostro piano 'Empowering the Future' abbia ottenuto, anche quest'anno, il consenso dei sindacati e l'accesso al Fondo Nuove Competenze".