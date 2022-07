Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

BlackRock

(Teleborsa) -, con il sentiment che resta negativo sulle preoccupazioni per un peggioramento della crisi energetica e delle prospettive di crescita dell'Eurozona. Uno degli eventi clou della settimana sarà il rilascio del rapporto sull'(in programma domani pomeriggio). Sempre sul fronte macroeconomico, è crollato a luglio 2022, segnalando un significativo peggioramento del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, con il clima che resta negativo., il maggior gestore patrimoniale al mondo, ha detto di essere adessoa causa del peggioramento delle prospettive economiche, mantenendo invece una posizione neutrale sui mercati azionari giapponesi, cinesi e dei mercati emergenti. "", hanno detto il vicepresidente di BlackRock, Philipp Hildebrand, e il suo team nell'outlook di metà anno.Sotto la lente degli investitori, nella giornata odierna, ci sono anche il discorso didella BCE e quello didella FED. Sul fronte statunitense, secondo Raphael Bostic, president della Federal Reserve di Atlanta, la recessione in USA è evitabile anche con altri rialzi dei tassi d'interesse.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%. L' scambiare ai minimi degli ultimi 20 anni contro il biglietto verde. L'è sostanzialmente stabile su 1.735,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,32%, scendendo fino a 101,7 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +202 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,10%.piccola perdita per, che scambia con un -0,65%, resta vicino alla parità(-0,14%), e tentenna, che cede lo 0,33%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 21.430 punti, con uno scarto percentuale dello 0,64%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 23.469 punti.Negativo il(-0,87%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per il(-1,47%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,60%),(+1,41%),(+1,17%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -33,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,72%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,04%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,48%.Tra i(+2,14%),(+1,89%),(+0,90%) e(+0,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,24%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,45%.In perdita, che scende del 3,15%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,14 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0%)11:00: Indice ZEW (atteso -38,3 punti; preced. -28 punti)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,6%; preced. 7,9%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,9%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,5%; preced. 0,7%).