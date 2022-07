Sesa, analisti positivi dopo risultati. Crescita anche in scenario meno favorevole

Sesa

Equita

Intesa Sanpaolo

Intermonte

(Teleborsa) - Ilal 30 aprile 2022 di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, è stato, secondo iusciti dopo la diffusione dei risultati: ricavi pari a 2,389 miliardi di euro (+17,3%), un EBITDA di 167,7 milioni di euro (+33,1%), un utile netto Adjusted di 81,8 milioni di euro (+41,5%).Durante la call con la comunità finanziaria, il management della società ha, anche alla luce del positivo andamento del business nei mesi di maggio e giugno 2022, le 10 M&A già chiuse da inizio 2022, la pipeline die la continua crescita delle risorse umane, con un target di circa 5.000 dipendenti a partire dal 2022/23.ha deciso di lasciare sostanzialmente invariate le stime per il periodo 2023-25E. Il target price è stato rivisto a(da 160 euro per azione, -12.5%), per tenere conto di uno scenario di tassi d'interesse in rialzo e del derating dei multipli del settore tech. "Manteniamo la nostra raccomandazionesul titolo, considerando lain uno scenario macroeconomico sfidante", hanno scritto gli analisti.ha confermato ile ridotto il prezzo obiettivo ada 204,6 euro per azione. "Sesa sta consolidando il suo posizionamento come una delle aziende leader nel settore digitale italiano. Nel periodo, la sana crescita organica del gruppo è stata ulteriormente rafforzata da una forte attività di M&A, che ha contribuito per circa il 60% ai ricavi e alla crescita dell'EBITDA. Nel complesso, ci aspettiamo che ladel percorso di espansione del gruppo, anche grazie a una posizione di cassa molto forte".ha riaffermato la raccomandazionee tagliato il target price ada 189,3 euro per azione. "Un altro trimestre solido per Sesa, che rimane ben posizionata per cogliere ulteriori opportunità di M&A, anche fuori dall'Italia, grazie a una posizione di cassa molto forte, una reputazione in continua crescita e una governance chiara e lungimirante - hanno scritto gli analisti - Si prevede che(la spesa digitale aziendale dovrebbe rimanere forte anche in un contesto macroeconomico più debole) e isu un'ampia base di clienti".