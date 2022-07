Enel Grids sviluppa un nuovo trasformatore a impronta carbonica ridotta per reti sempre più sostenibili

(Teleborsa) - Il(AT/MT) Eco-design a basse perdite, isolato con estere naturale, un olio vegetale totalmente biodegradabile, e con ridotto livello di emissioni di CO2: è il frutto della sinergia tra, che hanno conseguito un risultato fondamentale sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale che sotto il profilo della sicurezza. Un importante traguardo ingegneristico in linea con ladi Enel, che vede una significativa evoluzione delle infrastrutture di distribuzione elettrica verso l'obiettivo di reti carbon-free.Ilsvolto dai team di Enel Grids e Hitachi Energy ha portato all’omologazione di un trasformatore di potenza nominale di 40 MVA, che rappresenta un’innovativa soluzione tecnologica in ottica di graduale azzeramento delle emissioni indirette dell’infrastruttura (Scope 3): l’impiego dell’estere naturale come isolante al posto del tradizionale olio minerale si caratterizza, infatti, per un’impronta carbonica notevolmente ridotta, dalla produzione fino allo smaltimento. Questo liquido dielettrico naturale ha inoltre caratteristiche di resistenza al fuoco estremamente migliori rispetto all’olio minerale, ed offre pertanto importanti vantaggi anche dal punto di vista della prevenzione degli incendi.Lo sviluppo e la realizzazione del progetto hanno avuto luogo nello stabilimento di Hitachi Energy a Monselice, in provincia di Padova, mentre l’effettiva messa in opera del trasformatore avrà luogo nelladi Caltagirone, in provincia di Catania: una soluzione all’avanguardia che, tra le altre cose, costituisce un altro primato di innovazione nell’ambito delle reti di distribuzione.“Il nostro obiettivo di una rete a zero emissioni è concreto e raggiungibile ed implica una sfida di innovazione tecnologica per progettare e costruire reti elettriche che coniughino rispetto dell’ambiente, efficienza e sicurezza - ha commentato, Responsabile Enel Grids. - Favorire la transizione energetica significa impegnarsi affinché la decarbonizzazione coinvolga tutta la catena del valore del Gruppo. Per questo abbiamo lanciato la strategia Net Zero per le reti elettriche, con l’obiettivo di azzerare progressivamente l’impronta carbonica del nostro business collaborando insieme a partner che condividono la nostra stessa visione, come Hitachi. È perciò motivo di grande soddisfazione annunciare l’omologazione del primo trasformatore AT/MT Eco-design, un importante passo avanti nel cammino verso reti più sostenibili e resilienti”.