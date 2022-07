Wall Street in calo. Fed costretta a frenare l'emorragia inflattiva

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street mentre è partita la stagione delle trimestrali delle big bancarie americane. Sul fronte macro, le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono aumentate al ritmo maggiore da novembre 2021. I prezzi alla produzione di giugno sono aumentati sopra le stime, così come l'inflazione elevata (numeri usciti la vigilia) continua ad erodere pesantemente il potere di spesa e quindi la domanda.Per frenare i prezzi martellanti laè costretta a tenere ritmi di manovre restrittive, tanto che il mercato sta prezzando un aumento dei tassi addirittura di 100 punti base, nella riunione di luglio, dando per scontato ormai un incremento di 75 pb.Tra gli indici statunitensi, forte calo del(-1,8%), che ha toccato 30.218 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 3.738 punti. Pessimo il(-1,55%); sulla stessa linea, in forte calo l'(-1,69%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, i settori(-2,72%),(-2,42%) e(-2,04%) sono tra i più venduti.per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -4,57%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,15%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,85%.In perdita, che scende del 2,73%.(+0,63%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,74%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,43 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,08%.Sensibili perdite per, in calo del 2,90%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,9%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 235K unità)14:30: Empire State Index (atteso -2 punti; preced. -1,2 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,1%; preced. 2,8%).