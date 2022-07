Rimbalzo delle borse europee, Milano si allinea. Crolla Saipem

Credit Suisse

Saipem

RCS

Blackstone

Cairo Communication

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Interpump

Pirelli

Iveco

Enel

Saipem

Telecom Italia

Campari

Mutuionline

Antares Vision

Anima Holding

doValue

Banca MPS

Mfe B

Mfe A

Wiit

(Teleborsa) -, anche se ieri aveva perso molto più terreno a causa della crisi di governo. La prospettiva delle elezioni anticipate prende quota, anche se lo scenario base per ora rimane quello di un nuovo governo Draghi o la nomina di un altro primo ministro di transizione fino a fine legislatura. "Imentre devono fare i conti con una potenziale crisi energetica, un'inflazione elevata, un livello elevato del debito pubblico, un rallentamento della domanda globale, un ciclo di rialzo dei tassi di interesse e significative incertezze sul nuovo strumento "anti-frammentazione" della BCE", fanno notare gli analisti di, nell'ultimo bollettino economico trimestrale , ha: +3,2% quest'anno, per poi frenare a 1,3% il prossimo e recuperare lievemente a 1,7% nel 2024. Si tratta dello scenario base, mentre con lo stop al gas russo ci sarebbe una crescita inferiore a 1% quest'anno, seguita da una contrazione di quasi due punti percentuali nel 2023.Nuovo crollo per, che stamattina ha comunicato i dati definitivi dell'. Alcune delle 14 banche del consorzio (Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Hsbc, UniCredit Abn Amro, Barclays e Stifel) hanno poi annunciato un accordo per un "" di 396,4 milioni di azioni circa, pari al 67,8% del totale delle azioni non sottoscritte dagli investitori.Balzo per, dopo che il gruppo editoriale ehanno trovato un accordo persull'acquisto degli immobili di via Solferino, sede storica del Corriere della Sera. Di riflesso, brilla anche il titolo stata ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM) la società, attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria dei marchi Pozzi e Castello Pozzi. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Nel frattempo, Wall Street cavalca l'onda rialzista, con l'che segna un aumento dell'1,73%.Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,77%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Sessione euforica per il greggio, con il(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,55%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +217 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,24%.incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,76%, in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,69%, e decolla, con un importante progresso del 2,04%., chiude in deciso rialzo il(+1,84%), che raggiunge i 20.933 punti, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 22.956 punti. In netto miglioramento il(+1,66%); con analoga direzione, balza in alto il(+1,9%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ildegli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,58 miliardi di euro, in calo del 27,48%, rispetto ai 2,17 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,7 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,6 miliardi.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,60%.Svettache segna un importante progresso del 5,57%.Vola, con una marcata risalita del 5,56%.Brilla, con un forte incremento (+3,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -29,91%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,42%.Calo deciso per, che segna un -1,07%.del FTSE MidCap,(+5,79%),(+5,13%),(+4,78%) e(+4,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,18%.In perdita, che scende del 2,78%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,52 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,30%.