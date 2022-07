Positivo il Mercato americano con focus sulle banche

JPMorgan Chase

Morgan Stanley

Goldman Sachs

Bank of America

IBM

Johnson & Johnson

Netflix

Lockheed Martin

Tesla

United Airlines

Verizon

Goldman Sachs

Bank of America

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

materiali

sanitario

utilities

DOW

Salesforce

Goldman Sachs

Walt Disney

Merck

Johnson & Johnson

Verizon Communication

Amgen

Nvidia

AirBnb

JD.com

Zscaler

Seagen

Regeneron Pharmaceuticals

Xcel Energy

Gilead Sciences

(Teleborsa) -, anche se in rallentamento rispetto all'apertura, con gli investitori che si trovano ad analizzare le. Dopo i risultati in chiaroscuro didella settimana scorsa, sono arrivati dati confortanti da, mentre ha delusoTra gli altri titoli sotto osservazione c'è, con il colosso dell'informatica che pubblicherà i risultati dopo la chiusura odierna dei mercati. Altre importanti società che pubblicheranno lesono:ha battuto le attese degli analisti sull'utile per azione, anche se i profitti sono risultati in netto calo. Le note positive arrivano dai ricavi netti significativamente più elevati inha deluso le aspettative e ha accusato un calo dei ricavi dell'investment banking, poichéè crollata dai livelli record dello scorso anno."Dato il difficile ambiente operativo, stiamo riesaminando da vicino tutti i nostri piani di investimento e spesa anticipata per garantire il miglior uso delle nostre risorse", ha detto agli analisti Denis Coleman,. "In particolare, abbiamo preso la decisione diprofessionali in futuro, anche se queste azioni richiederanno del tempo prima che si riflettano sui nostri risultati".La giornata odierna è priva disignificativi, a parte l'indice NAHB, pubblicato mensilmente dalla Associazione nazionale dei costruttori. Dalla sua diffusione è emerso che laè crollata a luglio 2022, attestandosi al valore più basso da maggio 2020., che mostra sulun rialzo dello 0,24%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,54%, portandosi a 3.884 punti. Sale il(+1,12%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,54%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+2,41%),(+2,27%) e(+1,23%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,03%) e(-1,00%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,59%),(+2,49%),(+1,93%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,59%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,31%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,00%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,83%),(+5,40%),(+4,96%) e(+4,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,90%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,96%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,77%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Indice NAHB (atteso 66 punti; preced. 67 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -3,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,25 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 244K unità)14:30: PhillyFed (atteso -2,5 punti; preced. -3,3 punti).