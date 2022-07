Wall Street a due velocità, sale il Nasdaq trainato da Netflix

Netflix

(Teleborsa) -, con il Nasdaq che mostra un buon rialzo grazie alla performance positiva di, mentre rimane indietro il Dow Jones. Spicca il volo il gigante dello streaming, dopo che ha affermato che, dopo aver perso 970.000 abbonati nel secondo trimestre, molto meglio dei 2 milioni che aveva precedentemente previsto.ha registrato una perdita maggiore nel secondo trimestre 2022, a causa della sospensione delle attività in Russia, della carenza di componenti e dell'inflazione della catena di approvvigionamento.ha comunicato utili in calo a causa di spese più elevate,ha aumentato le previsioni sugli utili per l'intero anno dopo un solido secondo trimestre,ha messo a segno risultato sopra le attese nello stesso periodo.Sul fronte macroeconomico, le sono diminuite per la terza settimana consecutiva, raggiungendo il livello più basso dal 2000, mentre sono giunti ulteriori segnali di peggioramento dalstatunitense.Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0% sul, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 3.959 punti. Buona la prestazione del(+1,49%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,67%).(+1,60%),(+1,49%) e(+1,23%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,83%),(-0,71%) e(-0,71%).Tra i(+5,09%),(+3,81%),(+1,65%) e(+1,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,78%.Sensibili perdite per, in calo del 2,58%.In apnea, che arretra del 2,12%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,83%.Tra i(+10,89%),(+9,10%),(+7,73%) e(+6,27%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,08%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,08%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,31%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,95%.