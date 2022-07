Sessione debole a Wall Street, focus sulle trimestrali

Tesla

(Teleborsa) -, in una giornata in cui l'attenzione degli investitori è alla Banca centrale europea (BCE), che ha alzato i tassi di interesse per la prima volta in 11 anni per combattere l'inflazione. Prosegue intanto laha battuto le attese degli analisti e, alla fine del secondo trimestre, ha convertito circa il 75% dei Bitcoin che deteneva in valuta fiat.ha registrato ricavi record nel secondo trimestre nonostante una capacità inferiore.ha alzato la guidance sui ricavi wireless grazie all'aumento dei clienti.ha comunicato utili in calo su maggiori perdite per catastrofi.Sul sono aumentate oltre le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione nell'ultima settimana. Diminuisce invece più delle aspettative l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia negli Stati Uniti.Tra le operazioni di M&A, spicca il fatto cheabbia stretto un accordo per, società quotata al Nasdaq che ha l'obiettivo diattraverso un modello incentrato sull'uomo e basato sulla tecnologia.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,46% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,33%, scambiando a 3.947 punti. Pressoché invariato il(-0,1%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,33%.In discesa a Wall Street tutti idell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,58%),(-1,88%) e(-0,49%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,75%.In apnea, che arretra del 3,84%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,16%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,10%.Al top tra i, si posizionano(+6,31%),(+3,77%),(+3,06%) e(+2,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,00%.Scende, con un ribasso del 3,16%.Crolla, con una flessione del 2,95%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,25%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 244K unità)14:30: PhillyFed (atteso -2,5 punti; preced. -3,3 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,4%)15:45: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 52,7 punti)15:45: PMI composito (preced. 52,3 punti).