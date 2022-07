Wall Street naviga in rialzo con risultati Tesla

Tesla

(Teleborsa) - Altra buona performance per il listino USA, che continua a beneficiare dei positivi risultati annunciati dalle società USA, ultima in ordine di tempo ladi Elon Musk. con ilche si attesta sui valori della vigilia a 31.899 punti, mentre avanza l', che arriva a 3.984 punt In rialzo il(+1,17%); con analoga direzione, sale l'(+0,73%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,89%),(+1,26%) e(+1,13%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,75%) e(-0,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,58%),(+1,52%),(+1,49%) e(+1,34%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -3,11%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto il 2,96%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,98%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,77%.Al top tra i, si posizionano(+10,23%),(+5,96%),(+4,83%) e(+4,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,75%.In perdita, che scende del 2,11%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,64%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,40%.