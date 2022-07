Wall Street chiude tonica

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude gli scambi in rialzo, beneficiando della buona trimestrale di Tesla e delle notizie in arrivo dall'Europa, dove è stato siglato da Russia ed Ucraina il faticosissimo accordo sul grano e dove la Bce ha seguito il sentiero tracciato dalla Fed ed alzato i tassi di 50 punti.Alla Borsa di New York, ilregistra un rialzo dello 0,51%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,99%.In rialzo il(+1,44%); con analoga direzione, sale l'(+1,07%).(+2,25%),(+1,51%) e(+1,41%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -1,69%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,94%),(+1,63%),(+1,62%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,89%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,19%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,57%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,18%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,78%),(+6,16%),(+5,41%) e(+4,44%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,10%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,18%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,05%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%.