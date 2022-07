Wall Street si muove in ribasso su vendite titoli social media

Snap

Align Technology

(Teleborsa) -, dopo che le trimestrali di Twitter e Snap hanno innescato. Crolla, che ha registrato una perdita di 422 milioni di dollari per il trimestre, nonché una crescita più lenta delle vendite, aggiungendo che taglierà "sostanzialmente" le assunzioni. Tra leha diffuso risultati sotto le attese, incolpando l'acquisizione pendente di Elon Musk e il calo della pubblicità per la performance deludente dei ricavi.ha rivisto al ribasso la guidance per l'intero esercizio dopo il rallentamento dei nuovi clienti nel secondo trimestre.ha aumentato l'outlook sui ricavi grazie al forte rimbalzo della spesa per viaggi e intrattenimento nella prima parte dell'anno.Sul fronte macroeconomico, gli indici hanno indicato la prima contrazione dell'economia statunitense in oltre due anni., che scambia con un calo dello 0,55% sul, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.953 punti, in calo dell'1,14%. Pesante il(-1,99%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-1,34%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+0,87%) e(+0,48%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-4,84%),(-1,61%) e(-0,94%).Tra i(+2,32%),(+1,17%),(+0,56%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,68%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,35 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,15%.Sensibili perdite per, in calo del 2,00%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,24%),(+1,20%),(+1,19%) e(+1,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,57%.In apnea, che arretra del 7,83%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,24%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,87%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 52,7 punti)15:45: PMI composito (preced. 52,3 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 52,7 punti)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 21,2%).