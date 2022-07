Borse europee toniche assieme a Pizza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Banco BPM

BPER

Intesa Sanpaolo

DiaSorin

Interpump

Leonardo

Amplifon

Ascopiave

Carel Industries

Tamburi

Banca Ifis

Sanlorenzo

Safilo

De' Longhi

Antares Vision

(Teleborsa) -, che scelgono la strada del recupero, dopo un esordio più prudente. C'è attesa per le decisioni quasi scontate della Fed questa settimana, mentre scivola sullo scfondo il deludente dato dell'IFO tedesco, già incorporato dai corsi azionari.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,38%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.729,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,22%), raggiunge 95,86 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +234 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,33%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,62%, sostanzialmente invariata, che riporta un moderato +0,19%, seduta buona per, che riflette un moderato aumento dello 0,58%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,74% sul; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,72% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 23.475 punti. In moderato rialzo il(+0,62%); senza direzione il(+0,1%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 6,17%.Svettache segna un importante progresso del 3,45%.Vola, con una marcata risalita del 3,24%.Brilla, con un forte incremento (+2,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,41%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,04%.Calo deciso per, che segna un -1,94%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,44%.del FTSE MidCap,(+4,57%),(+3,05%),(+2,45%) e(+2,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,19%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,85%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,39%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,17%.