Cauta la Borsa americana guarda alla Fed

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street continua la seduta con prudenza in una settimana caratterizzata dall'attesa per il nuovo rialzo dei tassi di interesse della Fed. Domani, martedì 26 luglio, si apre negli Stati Uniti la due giorni di riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della banca centrale americana.La Federal Reserve, come da attese, tornerà a correggere al rialzo il costo del denaro: l'attesa è per un aumento dei tassi di 75 punti base, anche se sono emerse previsioni di un possibile ritocco di 100 punti.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 31.948 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 3.965 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente negativo il(-0,52%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,01%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,02%),(+0,86%) e(+0,85%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,89%) e(-0,67%).Tra i(+2,46%),(+2,15%),(+1,84%) e(+1,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,31%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,67%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,94%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,71%.(+3,97%),(+3,73%),(+2,52%) e(+2,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,41%.In perdita, che scende del 4,14%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,59 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,99%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 20,8%; preced. 21,2%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 10,7%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 97,3 punti; preced. 98,7 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 664K unità; preced. 696K unità).