Sostenibilità, I-Com: "Benefici ambientali e sociali per le aziende che investono nell’innovazione digitale"

(Teleborsa) - Le aziende che investono nell'adozione di pratiche sostenibili finalizzate al miglioramento del proprio impatto su ambiente e persone registrano una serie di benefici, di breve e lungo periodo. Tra i fattori che avranno il maggior impatto in termini di sostenibilità ambientale e sociale, le imprese mettono al primo posto il cloud computing, le competenze digitali e la cybersecurity, insieme alla dematerializzazione, all'automazione e alla flessibilità dei processi. Centrale, quindi, il ruolo della connettività, in particolare del 5G, in grado di abilitare l'uso dell'IoT e della domotica. Sono questi alcuni dei temi principali che emergono dallorealizzato dall'società benefit di business advisory, nell'ambito di, ilcon l'obiettivo di contribuire agli scenari telco in Italia e al ruolo fondamentale del settore nell'accompagnare la transizione digitale, anche nella cornice del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).In merito allal'Italia risulta ancora indietro rispetto ai Paesi più avanzati in termini diche a maggio 2021 raggiungeva appena il 7,3% del territorio nazionale. Le intenzioni di investimento degli operatori, però, – rileva il report – mostrano per il 2026, anche senza intervento pubblico, una copertura del 95% del territorio nazionale, con le regioni del Mezzogiorno che presenterebbero una copertura vicina al 100%.Secondo lo studio, le tecnologie digitali svolgono già adesso un ruolo essenziale per accelerare la transizione verso modelli di sostenibilità. In particolare, appare fondamentale sostenere le piattaforme cardine della Digital Transformation, ovvero l'e dei relativi vantaggi in termini di efficienza e sostenibilità, e incentivare il digitale applicato al tema della decarbonizzazione mediante politiche che favoriscano l'efficientamento degli spostamenti, la dematerializzazione dei processi, la gestione più efficiente delle operations (es. data center) e l'incremento delle attività di monitoraggio e valutazione degli impatti. A questo proposito, una proposta centrale – si legge nel rapporto – appare quella disia da parte delle imprese finali che degli enti che fanno capo alla PA. A livello aziendale, potrebbe essere utile prevederead esempio con tecnologie SD-Wan, in particolare per l'automazione dei processi industriali nell'ottica Industria 4.0 / Transizione 4.0. In questa direzione anche la proposta, rimarcata da diverse aziende rispondenti, di lanciare unaper promuovere la cultura digitale e diffondere una corretta informazione sul 5G.L'indagine è stata presentata a Roma nel corso dellaalla quale hanno partecipato, oltre ale allae il– che hanno illustrato la ricerca –, ilil, il, l', il, lal', la, ile il d