Ucraina, ok della BEI a finanziamento da 1,59 miliardi per ricostruire il Paese

(Teleborsa) - La Banca Europea degli Investimenti finanzierà conla ricostruzione dell'per "riparare le infrastrutture danneggiate più essenziali e a riprendere progetti di importanza cruciale che rispondono ai bisogni urgenti della popolazione". Le risorse saranno sostenute da garanzie delper aiutare l'Ucraina."Si tratta del secondoall'Ucraina nell'ambito della risposta urgente di solidarietà della BEI, sviluppata in stretta collaborazione con la. Fa seguito a un pacchetto di sostegno d'emergenza di 668 milioni di euro, interamente erogato entro un mese dall'inizio della guerra. Come il primo, anche questo nuovo finanziamento è offerto a condizioni favorevoli, anche a lungo termine", si legge in una nota della BEI.L'approvazione delle risorse è stata salutata in un tweet dalla presidente della Commissione Ue,. L'assistenza macro-finanziaria vedrà "l'esborso immediato di un miliardo di euro e aiuterà a ricostruire lee a riprendere i. E a sostenere progetti energetici, di trasporto e di istruzione per il futuro. Siamo a fianco dell'Ucraina", ha scritto von der Leyen.