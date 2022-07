UniCredit lancia PNRR Solutions per finanziare gli investimenti delle PMI

UniCredit

(Teleborsa) -lancia, una gamma di, anche con liquidità aggiuntiva necessaria per fronteggiare gli aumenti legati ai costi delle materie prime e facilitare l’esecuzione del Piano.Con PNRR Solutions di UniCredit, le PMI che accedono ai fondi europei nell'ambito dei progetti del Piano potranno accedere a soluzioni quali:, a tassi competitivi, finalizzati a integrare i contributi del Governo per la realizzazione di investimenti legati al PNRR, in un contesto come quello attuale caratterizzato da un ciclo di rialzi senza precedenti dei costi dell'energia e delle materie prime;per lo smobilizzo di crediti per contratti e fatture legati ai lavori connessi a iniziative / investimenti del PNRR;per l’acquisizione, con connessi benefici di imposta previsti dal PNRR, di macchinari, attrezzature e impianti funzionali ai settori industriale, artigianale, commerciale e dei servizi;necessarie per la partecipazione alle gare PNRR o per ricevere in anticipo la quota del contributo a fondo perduto sui lavori previsti."La nostra indagine - afferma- evidenzia come le banche siano percepite come un punto di riferimento per le aziende in ambito PNRR e conferma l’elevata aspettativa in termini di supporto e consulenza. Con PNRR Solutions vogliamo fornire, in particolare alle PMI impegnate nei bandi, una gamma di soluzioni concrete sia sul piano finanziario che consulenziale, supportandole nell’accesso ai fondi europei e nella realizzazione di loro progetti di investimento innovativi e sostenibili".