Wall Street cauta nella settimana della Fed

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street apre in cauto rialzo la prima seduta di una settimana che sarà caratterizzata dall'attesa per il nuovo rialzo dei tassi di interesse della Fed.La Federal Reserve, come da attese, tornerà a correggere al rialzo il costo del denaro: l'attesa è per un aumento dei tassi di 75 punti base, anche se sono emerse previsioni di un possibile ritocco di 100 punti.Tra gli indici statunitensi, continua la sessione sui livelli della vigilia ilche si ferma a 31.925 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.966 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,05%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(+0,19%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,40%) e(+0,78%).del Dow Jones,(+1,44%),(+1,37%),(+1,20%) e(+1,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,16%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,36%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,77%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,57%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,86%),(+2,58%),(+1,81%) e(+1,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,38%.Sensibili perdite per, in calo del 2,75%.In apnea, che arretra del 2,44%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,42%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 20,8%; preced. 21,2%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 10,7%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 97,3 punti; preced. 98,7 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 664K unità; preced. 696K unità).