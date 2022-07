Wall Street nervosa aspetta la Fed. Non aiuta il profit warning lanciato da Walmart

Walmart

(Teleborsa) - Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con nervosismo aspettando il rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. Non aiuta poi il profit warning lanciato dache ha abbassato la stima di crescita fino a fine 2022. Gli investitori guardano ora con particolare interesse alle prime trimestrali delle Big Tech, come Microsoft e Google (Alphabet) che presenteranno i risultati a chiusura dei mercati.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,46%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.925 punti, in calo dell'1,06%. Pesante il(-1,75%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-1,29%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,76%) e(+0,55%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,06%),(-1,66%) e(-1,59%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,10%),(+2,90%),(+1,84%) e(+1,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,67%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,26%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,18%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,09%.(+4,77%),(+3,93%),(+2,97%) e(+2,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,01%.In perdita, che scende del 7,46%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,86 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,65%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,5%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 20,6%; preced. 21,2%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 6,3%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 97,2 punti; preced. 98,4 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 660K unità; preced. 642K unità).