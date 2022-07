Piazza Affari chiude in rally, maglia rosa in Europa

S&P-500

(Teleborsa) - Giornata positiva per Piazza Affari che guida al rialzo gli altri Eurolistini, in una giornata in cui anche Wall Street è aiutata dalle positive trimestrali annunciate da alcune big tech americane. In attesa delle decisioni della Fed, l'S&P-500, che sulla piazza statunitense segna un aumento dell'1,48%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,011. L'è sostanzialmente stabile su 1.719,5 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,42%.Torna a salire lo, attestandosi a +243 punti base, con un aumento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,32%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,53%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,57%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,75%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,52%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,42%.In denaro il(+0,76%); sulla stessa linea, buona la prestazione del(+0,93%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,66 miliardi di euro, con un incremento di ben 244,9 milioni di euro, pari al 17,29% rispetto ai precedenti 1,42 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,49 miliardi di azioni.Su 434 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 138 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 190 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 106 azioni del listino milanese.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+8,9%).Ottima performance per, che registra un progresso dell'8,64%nel giorno dei risultati semestrali.Exploit di, che mostra un rialzo del 5,12%in attesa dei numeri del trmestre.Su di giri(+5%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,61%.In apnea, che arretra del 2,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,06%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,83%.del FTSE MidCap,(+5,41%),(+3,72%),(+3,63%) e(+3,32%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,00%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,48%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,97%.Scende, con un ribasso del 2,40%.