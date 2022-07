Wall Street apre tonica

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street apre la seduta in rialzo, trainata dai tech dopo le trimestrali oltre attese di Microsoft e Alphabetn (Google) e in attesa delle decisioni della Fed stasera. Ilavanza dello 0,43%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,89% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Ottima la prestazione del(+1,62%); con analoga direzione, positivo l'(+1,03%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,63%),(+1,66%) e(+1,51%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,73%) e(-0,66%).Al top tra i(+3,64%),(+2,96%),(+2,80%) e(+1,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,60%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,82%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,33%),(+4,49%),(+3,84%) e(+3,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,95%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,91%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,50%.